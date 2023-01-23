『【送料無料】サンワサプライ テレワークモバイルバッグ13.3型ワイド対応 ブルー BAG-TW3BL 1個【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 52分に出品され03月13日 18時 52分に終了予定です。即決価格は8,136円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 サンワサプライ テレワークモバイルバッグ13.3型ワイド対応 ブルー BAG-TW3BL 1個 【ジャンル・特徴】 収納物が出し入れしやすいスライドオープン式のBOX型バッグ [ BAG-TW3BL ]