『VARGO(バーゴ) チタニウム シェラ 750 マグカップ 食器 調理器具 キャンプ用品 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 01時 26分に出品され04月17日 01時 26分に終了予定です。即決価格は8,136円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VARGO(バーゴ) チタニウム シェラ 750 マグカップ 食器 調理器具 キャンプ用品 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。