『Kadahis テント 一人用 二重層 超軽量 4シーズン 防風防水 uvカット メッシュ 通気 設営簡単 防災用 アウトドア用品 キャンプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 07時 10分に出品され03月10日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,136円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kadahis テント 一人用 二重層 超軽量 4シーズン 防風防水 uvカット メッシュ 通気 設営簡単 防災用 アウトドア用品 キャンプ



【商品説明】

・【サイズ】(約)（30+100+50）*210*100cm（幅*奥行*高さ） 折りたたみサイズ(約)42cm*直径10cm 重量：(約)1.8kg

・【優れた通気性】190TポリエステルとB3高密メッシュを採用し、虫除け、風通りに最高です。バーベキューや海水浴、花見、ピクニックに運動会などに活躍しています。

・【耐風性能】専用7.9mmアルミ合金ポールと太目アルミペグ、可調節絞り編み張り縄と取り合わせてテントをしっかり固定し、耐風性と安定性をアピールします。

・【防水機能】210Tポリエステル生地を採用し、厳格な試験監督を通し、テント・底部防水レベルは3000mm（耐暴風）まで達します。



【サイズ】

高さ : 14.30 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 43.80 cm

重量 : 1.83 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。