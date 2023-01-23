『ゼンスイ LED PLUS パーフェクトクリアー 60cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 58分に出品され03月07日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,136円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼンスイ LED PLUS パーフェクトクリアー 60cm



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7×60×1.6cm

・本体重量 :380g



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 63.00 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。