『ゼンスイ LED PLUS パーフェクトクリアー 60cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 58分に出品され03月07日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,136円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンスイ LED PLUS パーフェクトクリアー 60cm
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7×60×1.6cm
・本体重量 :380g
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8136円
899 入札履歴
終了
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