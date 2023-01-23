『大人気アニメ！僕のヒーローアカデミア爆豪 勝己（ばくごう かつき） / 大・爆・殺・神ダイナマイト ヒーロー装備 コスプレ道具 コスチューム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 01時 46分に出品され04月15日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容
手榴弾、手袋、ひざ掛け
サイズ
ご購入の際、要望で教えてください、オーダーメイドさせていただきます
材質
素材、仕様に拘る場合、気楽にスタッフまでお問い合わせください！
注意
１、ご使用の端末によって色が画像と多少異なる場合がございます。ご理解のほどご購入ください。
２、誤送、交換は不良の場合に限りますが、お客様の過失により問題がある商品の返品を御遠慮願います。
３、新品未開封品ですので状態ですが、少し染み、傷跡がついている恐れがあります。完璧美品お求めの方はご遠慮下さい。
４、何かご不明な点がございましたら、ご要望など御座いましたらメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。折り返しご連絡差し上げます。
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落札価格8135円
494 入札履歴
終了
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