『歩行器 高齢者 歩行補助具 押し車 前腕支持 歩行車 キャスター付き リハビリ 室内用 屋外 椅子付き オシャレ 室外 介護用 折りたたみ 骨折回復 一人暮らし【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 08時 06分に出品され03月30日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 歩行器 高齢者 歩行補助具 押し車 前腕支持 歩行車 キャスター付き リハビリ 室内用 屋外 椅子付き オシャレ 室外 介護用 折りたたみ 骨折回復 一人暮らし