『AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 小型 ミニ ハンモック付 かわいい 爪とぎ おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻紐 子【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 07時 51分に出品され03月18日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 小型 ミニ ハンモック付 かわいい 爪とぎ おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻紐 子



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.60 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 53.10 cm

重量 : 11.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。