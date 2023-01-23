『AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 小型 ミニ ハンモック付 かわいい 爪とぎ おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻紐 子【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 07時 51分に出品され03月18日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型猫 小型 ミニ ハンモック付 かわいい 爪とぎ おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻紐 子
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 25.60 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 53.10 cm
重量 : 11.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8135円
638 入札履歴
終了
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