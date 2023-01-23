『ポッシュ(POSH) アルミマシンドヒールガード YZF-R25/A(2015-2020年) シルバー 066070-03【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 40分に出品され03月27日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ポッシュ(POSH) アルミマシンドヒールガード YZF-R25/A(2015-2020年) シルバー 066070-03



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.06 cm

横幅 : 9.40 cm

奥行 : 21.34 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

ステップ、ペダル タグ ポッシュ(POSH)

アルミマシンドヒールガード

YZF-R25/A(2015-2020年)

シルバー

066070-03