『[ジャンスポーツ] リュックサック ビッグステューデント【国内正規品】大容量 パソコン収納 ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 05時 10分に出品され04月11日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タテ43cmxヨコ33cmxマチ25cm

ポケットの数:5(外側4/内側1)

重量:620g

ペンホルダー付き

カテゴリ ファッション

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