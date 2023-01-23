『ボーネルンドオリジナル ( BorneLund Original ) ベビーシロフォン オレンジ 6ヶ月頃 BZ8010【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 04時 13分に出品され04月20日 04時 13分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボーネルンドオリジナル ( BorneLund Original ) ベビーシロフォン オレンジ 6ヶ月頃 BZ8010



【商品説明】

・おしゃれでかわいい海外のおもちゃ

・対象年齢 : 1歳から

・男女共用



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。