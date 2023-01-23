『バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 大 紺 66204200 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9902【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 16分に出品され03月06日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
農業用スコップ、シャベル
【商品名】
バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 大 紺 66204200 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9902
【商品説明】
・幅×奥行×全長(mm):167×230×355
・本体重量(g):350
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 36.80 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8135円
298 入札履歴
終了
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