『ルートート リュック型トートバッグ SN セオルー コーテッドクロス 3470 Camo【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 50分に出品され03月29日 08時 50分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ルートート リュック型トートバッグ SN セオルー コーテッドクロス 3470 Camo



【商品説明】

・ストラップの種類: クロスボディ

・ソール素材または裏地: 裏PVB加工

・タテ39cmxヨコ28cmxマチ15cm

・ポケットの数:6(外側2/内側4)

・収納可能サイズ: B5サイズ以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:560g



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ルートート

リュック型トートバッグ

SN

セオルー

コーテッドクロス

3470

Camo