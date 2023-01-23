『ルートート リュック型トートバッグ SN セオルー コーテッドクロス 3470 Camo【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 50分に出品され03月29日 08時 50分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルートート リュック型トートバッグ SN セオルー コーテッドクロス 3470 Camo
【商品説明】
・ストラップの種類: クロスボディ
・ソール素材または裏地: 裏PVB加工
・タテ39cmxヨコ28cmxマチ15cm
・ポケットの数:6(外側2/内側4)
・収納可能サイズ: B5サイズ以下
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:560g
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 29.40 cm
奥行 : 40.40 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8135円
603 入札履歴
終了
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