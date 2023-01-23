『ルガーノ ビジネスバッグ トートバッグ リズ B4収納 撥水素材 2WAY メンズ チョコ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 59分に出品され03月10日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルガーノ ビジネスバッグ トートバッグ リズ B4収納 撥水素材 2WAY メンズ チョコ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・ソール素材または裏地: ポリエステル
・タテ30cmxヨコ41cmxマチ7cm
・ポケットの数:9(外側2/内側7)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ナイロン/撥水加工Xスプリットレザー
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 34.80 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8135円
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終了
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