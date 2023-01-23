[デサント] ロングパンツ ウィンドブレーカー 防風 保温 ストレッチ MOVESPORT トレーニング メンズ BK M【コストコ お買い得】

商品情報

【商品概要】

【サイズ展開】S / M / L / O / XO / XA

左右ヒップポケット有



【商品説明】

ウェアから受けるストレスを軽減した素材【S.F.TECH】に"防風機能"搭載した【S.F.TECH SHIELD / エス.エフ.テック シールド】を採用したロングパンツ

風を防ぎ衣服内温度を快適に保ち、衣服内の湿気は効果的に放出します

高捲縮糸と高反発糸を効果的に編むことにより"適度なハリコシ"と"しなやかなストレッチ性"に優れ、身体の動きを妨げず軽やかな着心地を実現させています

肌面は肌離れが良く、汗をかいてもベタつきにくい構造です

秋冬から春先の肌寒い季節のトレーニングウェア、スポーツ前後の移動着にオススメです

シンプルなデザインであらゆるジャケットとコーディネート可能です

防風性による保温性と快適な着心地を併せ持った防風ニットアイテムです

左右ヒップポケット有



【商品詳細】

ブランド：DESCENTE(デサント)

商品名：[デサント] ロングパンツ ウィンドブレーカー 防風 保温 ストレッチ MOVESPORT トレーニング メンズ BK



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