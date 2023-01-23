『サッカーチェス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 07時 10分に出品され03月10日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サッカーチェス



【商品説明】

・主な製造国 : 日本

・対象年齢 : 12歳から

・本体サイズ : 315×466mm(ボードサイズ)

・男の子向き



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ サッカーチェス