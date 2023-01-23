『ラブライブ Aqours サンシャイン コスプレ衣装 lovelive sunshine 津島 善子 MIRAI TICKET コスプレ衣装 浦の星女学院風 コスチューム コミケ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 22時 47分に出品され04月09日 22時 47分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は新品です。（ ※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）



材質：高級ポリエステルなど生地で製作しました。



【納期】

ご入金確認後、10-20営業日以内に発送、発送後3-5日前後到着予定となります。



衣装はオーバーロック処理されてます。 （※生地をレーザー照射で焼き切っているのでカット部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）