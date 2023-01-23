ニシガキ工業:高枝切プロ 2.0M N-107【2025年度カレンダ】

商品情報

本職用高枝剪定鋏の要求を全て満たした鋏です。



90度回転式。



90度ハンドル回転式！

回転ハンドルにより作業性アップ。



補助グリップ付き！

握りやすい形状とスライド機能付きで能率アップ！

軽量！

超軽量丸型アルミ合金使用。



便利なツメ付き！

切った枝のカキ出しに便利。













JANCD：4964590040029



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