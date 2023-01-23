『ニシガキ工業:高枝切プロ 2.0M N-107【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 12時 12分に出品され04月21日 12時 12分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本職用高枝剪定鋏の要求を全て満たした鋏です。
90度回転式。
90度ハンドル回転式！
回転ハンドルにより作業性アップ。
補助グリップ付き！
握りやすい形状とスライド機能付きで能率アップ！
軽量！
超軽量丸型アルミ合金使用。
便利なツメ付き！
切った枝のカキ出しに便利。
JANCD：4964590040029
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落札価格8134円
847 入札履歴
終了
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