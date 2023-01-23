『ペットソファ ペットベッド ふわふわ 洗える ペット用ベッド 脚 取り外し かわいい おしゃれ 北欧 犬用品 猫用品 イヌ ネコ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 12時 04分に出品され03月11日 12時 04分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品の特徴

小型犬や高齢犬など高所が苦手なワンちゃんでも使えるように、脚は取り外すことができるので安心です。

木フレームなので形状崩れの心配もありません。

気持ちの良いふかふかのクッションで、ぐっすりお昼寝できます。

SNS映え間違いなしのベッドです。



主な仕様

高さ2段階調整可能

座面クッションカバーは取り外して手洗い可能



サイズ

[外寸]幅66.5cm×奥行46cm×高さ35.5cm

[座面高]20/13cm



素材

ファブリック・ウレタンフォーム



カラー

ブルー／ブラウン



製造国

中国



備考

組立品（脚のみ）

＊こちらの商品はメーカーからの取り寄せとなります。

お急ぎの方は事前に在庫をお問い合わせください。



送料

送料無料（一部地域を除く）

※北海道・東北・沖縄：別途送料

※離島・一部地域：別途お見積り