『ペットソファ ペットベッド ふわふわ 洗える ペット用ベッド 脚 取り外し かわいい おしゃれ 北欧 犬用品 猫用品 イヌ ネコ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 12時 04分に出品され03月11日 12時 04分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の特徴
小型犬や高齢犬など高所が苦手なワンちゃんでも使えるように、脚は取り外すことができるので安心です。
木フレームなので形状崩れの心配もありません。
気持ちの良いふかふかのクッションで、ぐっすりお昼寝できます。
SNS映え間違いなしのベッドです。
主な仕様
高さ2段階調整可能
座面クッションカバーは取り外して手洗い可能
サイズ
[外寸]幅66.5cm×奥行46cm×高さ35.5cm
[座面高]20/13cm
素材
ファブリック・ウレタンフォーム
カラー
ブルー／ブラウン
製造国
中国
備考
組立品（脚のみ）
＊こちらの商品はメーカーからの取り寄せとなります。
お急ぎの方は事前に在庫をお問い合わせください。
送料
送料無料（一部地域を除く）
※北海道・東北・沖縄：別途送料
※離島・一部地域：別途お見積り
ottostyle.jp ドッグカウチベッド Mサイズ/ブラウン ペットベッド ソファー 背もたれ付 ボリューム設計 フランネル生地 カバー
¥ 8134
MeowEver ミャウエバー クッション クッション型疑似ペット グレー
¥ 8134
MeowEver ミャウエバー クッション クッション型疑似ペット グレー
¥ 8134
ペティオ (Petio) ペットのための電気ヒーター ハード Lサイズ (x 1)
¥ 8134
MeowEver ミャウエバー クッション クッション型疑似ペット グレー
¥ 8134
犬 ベッド 冬用 夏用 おしゃれ ペット 犬ベッド ワンちゃん 誕生日プレゼント オールシーズン 洗える かわいい 室内 猫 猫ベッド ペットベッド ハウス
¥ 8133
TopZoo ペット用ベッド ドゥドゥコージー スパイダー M
¥ 8133
JoicyCo 犬 ベッド 犬用ベッド 犬ベッド大型犬 クーラー室使用可 犬マット 洗える クッション性 足腰に優しい 枕付き 取り外せるカ
¥ 8133
マルカン テントキャリーライト S サイズ
¥ 8131
ottostyle.jp 2つ折り ペットスロープ 車への昇り降りをラクにする ドッグスロープ ペットステップ 折りたたみ 犬 ペット用 踏
¥ 8131
プレゼントペット 車用ペットシート キャリーバッグ 洗濯可 ドライブシート ベッド ソファー 飛び出し防止リード ボックス カー用品 助手席用
¥ 8131
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グリーン 31
¥ 8131
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ブルー 25
¥ 8131
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ブルー 28
¥ 8131
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ブルー 31
¥ 8131
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グリーン 25
¥ 8131
TEES FACTORY ドッグステップ ペットステップ CHITO Mサイズ 日本製 ホワイト 白 PVC レザー 2段
¥ 8131
BingoPaw 小型犬ソファーベッド 中型犬 猫椅子ベッド 大きい 四角 2匹 防水 洗えるカバー ふわふわ 暖かい ヒーター使える 冬/
¥ 8131
落札価格8134円
655 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！