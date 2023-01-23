『ドッグステップ/犬用階段 〔4段タイプ アイボリー〕 幅約40.5cm 合成皮革/合皮 ウレタン 〔ペット用品 転倒・ケガ防止用品〕〔代引不可〕〔代引不可〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 00時 59分に出品され03月10日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 ドッグステップ/犬用階段 【4段タイプ アイボリー】 幅約40.5cm 合成皮革/合皮 ウレタン 〔ペット用品 転倒・ケガ防止用品〕 【ジャンル・特徴】 ドッグステップ 犬用階段 ペット用品 転倒防止 ケガ防止 怪我防止 骨折防止 転落防止 愛犬 ドッグ いぬ イヌ 小型犬 超小型犬 中型犬 短足犬種 胴長犬種 リビング ダイニング ベッド ソファー フローリング 洋室 和室 家庭 宅内 室内 屋内 座敷犬 贈りもの 贈り物 プレゼント どっぐすてっぷ いぬようかいだん ぺっとようひん [ SH-07-DGS-4 ]