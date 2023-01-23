『プチリュバン ダブルドア 折りたたみ式 ペットケージ L 幅76×奥行48×高57cm トレイ付 スチール制【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 13分に出品され04月06日 07時 13分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プチリュバン ダブルドア 折りたたみ式 ペットケージ L 幅76×奥行48×高57cm トレイ付 スチール制
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 53.60 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 : 8.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8134円
785 入札履歴
終了
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