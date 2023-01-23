『ＦＯＲＺＡ１０（フォルツァディエチ）ドッグ アクティブライン デルモ アクティブ（皮膚ケア） ２ｋｇ ×２個セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 08時 49分に出品され03月21日 08時 49分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ＦＯＲＺＡ１０（フォルツァディエチ）ドッグ アクティブライン デルモ アクティブ（皮膚ケア） ２ｋｇ ×２個セット



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 4.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。