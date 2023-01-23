『SANKO K03 いっしょにおでかけ ウィズキャリーS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 48分に出品され03月27日 13時 48分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SANKO K03 いっしょにおでかけ ウィズキャリーS
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・商品モデル番号: 249131
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24.2×16.5×16.5cm
・本体重量:0.6kg
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 25.80 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8134円
737 入札履歴
終了
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