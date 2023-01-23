『イースター バニーセレクションメンテナンス 3.5ｋｇ× ３袋【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 11時 10分に出品され03月05日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イースター バニーセレクションメンテナンス 3.5ｋｇ× ３袋



【商品説明】

・うさぎのことを考えたプレミアムフード

・お買い得3個入り！

・ソフトタイプで食べやすい

・ラビットフード



【サイズ】

高さ : 28.50 cm

横幅 : 28.50 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 11.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。