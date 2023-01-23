リチャード・ステップ RICHARD STEPP　CAUGHT UP IN A WHIRLWIND + WHEN WE MEET AGAIN【新年の贈り物】

商品情報

ディスクユニオン新宿ソウル・ダンスミュージックショップからの出品です。 / 再生に影響のない程度のキズ、汚れ等がありますが、中古品としては概ね状態良好です。 / EX / 7インチシングル / 7インチはこの盤オンリー/’79 GREAT XOVER/MELLOW SOUL / 中古品のためジャケットやライナー、ケース等にキズや汚れがある場合もございますので予めご了承下さい / ※レコードは基本的には佐川急便での発送となります（沖縄のみクロネコヤマトでの配送となります）。 / ※店頭でも販売しておりますので、品切れの場合は返金処理にて対応いたしますのでご容赦頂けますようお願い申し上げます。※ゆうメールは配達まで5日前後かかります。土日配送ございません。追跡番号はございません。ポストへ投函させていただきます。 / ペーパーレスへの取り組みの為、納品書は同梱しておりません。必要なお客様はお手数ですが！より発行してください。 /