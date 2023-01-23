『The Resistance: Avalon Social Deduction Game 商品カテゴリー: ボードゲーム 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 01時 38分に出品され03月26日 01時 38分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
The Resistance: Avalon Social Deduction Game 商品カテゴリー: ボードゲーム [並行輸入品]
【商品説明】
・The Resistance: Avalon is a standalone game and while The Resistance is not required to play; the games are compatible and can be combined | For 5 to 10 players | Takes 30 minutes playtime
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落札価格8134円
107 入札履歴
終了
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