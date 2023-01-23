『新品#Blu-ray+CD Special Blu-ray BOX FUTO NOZOMI 望海風斗【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 51分に出品され03月23日 22時 51分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品・未開封です。

トップスターの魅力と個性を、あらゆる角度から探究するSpecial BOXシリーズ。待望の「望海風斗」が登場!

A4サイズ変形の特別仕様パッケージに、BD1枚、CD1枚、撮りおろしフォトカード10枚を封入した豪華保存版!