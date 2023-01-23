『arena (アリーナ) Tシャツ ジャパン Lサイズ AMUSJA62JN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 16時 12分に出品され03月31日 16時 12分に終了予定です。即決価格は8,134円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena (アリーナ) Tシャツ ジャパン Lサイズ AMUSJA62JN



【商品説明】

・原産国：中国

・素材 : ポリエステル100%・本体 : ファインスムース



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 35.30 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。