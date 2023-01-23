『Wellvie 水槽 ライト LED 30W 調光 30cm-60cm アクアリウムライト 水槽照明 白 青 紫外線 高光度 長寿命 強力【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 06時 50分に出品され03月30日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Wellvie 水槽 ライト LED 30W 調光 30cm-60cm アクアリウムライト 水槽照明 白 青 紫外線 高光度 長寿命 強力
【商品説明】
・LED：CREEｘ9灯 LEDカラー：ホワイト×3/ロイヤルブルー×4/スカイブルー×1/紫外線×1 1チップのW数：3W
・動作温度：0 to 40 保管温度：-10 to 50
・対応水槽サイズ：30〜60cm 動作周波数：50/60Hz
・最大消費電力：30W±5% 入力電圧：30W±5%
・構成素材：プラスチック サイズ：220mm×110mm×30mm
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 36.20 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ナノ led アクアリウム ライト- Sanrise Spectra スペクトル水族館 LED ライト サンゴ礁魚海洋ナノタンクの 3 ワッ
¥ 8131
GEX クリアLED クリア LED POWER III 900 明るさ1，500lm 色温度10，000K LED3色切り替え ライトリフ
¥ 8131
カミハタ ネオアーム
¥ 8131
ゼンスイ ナノ レビル(nano LeviL) 海水水槽用 ブルーホワイト 300
¥ 8131
ゼンスイ マルチカラーLED 600
¥ 8130
カミハタ RioCOB(リオコブ) LED 12W シャローブルー(海水魚&サンゴ用)
¥ 8130
テトラ (Tetra) UV-120専用カートリッジ テトラ フィルター パーツ 水槽
¥ 8129
Wellvie 水槽 ライト LED 30W 調光 30cm-60cm アクアリウムライト 水槽照明 白 青 紫外線 高光度 長寿命 強力
¥ 8129
ZHGSERVU LED アクアリウムライト 水中色が変わる魚タンクライト リモコン付き 明るさ調節可能 IP68水中ガラス LEDライトバー タンク用 並行輸入品
¥ 8128
panodasn Aquarium Light LED Fish Tank Light Diving Lantern Remote Control with Timer Function Waterproof Background Decorative Lighting (11.5inch-R
¥ 8128
S SMIFUL LED Aquarium Light Fish Tank Light Submersible Underwater Crystal Glass LEDs IP68 Waterproof Lights Strip Bar 15 Inch 並行輸入品
¥ 8128
MQ 12 in Submersible LED Aquarium Light 2W Color Changing Fish Tank Light with Remote Control IP68 Crystal Glass 12 LEDs Lights Bar for Fish Tan
¥ 8128
アクアシステム アクシー ファインスポット LED 10W ホワイト
¥ 8128
ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム ディープブルー 45cm
¥ 8127
GEX クリアLED POWER X 600 明るさ1，400lm 色温度11，000K ライトリフト付 アクアリウム 多肉植物幅40-50
¥ 8127
ゼンスイ LED PLUS パーフェクトクリアー 60cm
¥ 8127
カミハタ ネオアーチ 600
¥ 8127
アームスタンド ボルクスジャパン グラッシーソーラー用
¥ 8126
落札価格8133円
110 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！