『シルバー ラウンド 時計 時計付 カフス カフスリンク カフスボタン n01827【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 44分に出品され03月25日 03時 44分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シルバー ラウンド 時計 時計付 カフス カフスリンク カフスボタン n01827



【商品説明】

・カラー：シルバー

・サイズ：約2.0cm x 2.0cm

・専用ケース付きです。

・素材：真鍮・ロジウムコーティング

・自分用、大切な人へのギフト・男性用プレゼントに最適！



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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