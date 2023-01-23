『シルバー ラウンド 時計 時計付 カフス カフスリンク カフスボタン n01827【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 44分に出品され03月25日 03時 44分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シルバー ラウンド 時計 時計付 カフス カフスリンク カフスボタン n01827
【商品説明】
・カラー：シルバー
・サイズ：約2.0cm x 2.0cm
・専用ケース付きです。
・素材：真鍮・ロジウムコーティング
・自分用、大切な人へのギフト・男性用プレゼントに最適！
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8133円
427 入札履歴
終了
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