子供用テント キッズテント 3色 ティピー テント キッズ 折りたたみ シンプル 室内 コットンキャンパス 女の子 男の子 おもちゃテント 知育玩具 秘密基地【2024年最新】

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※カラー ：写真参照

※材質：TCコットン、メッシュ、ポリエステル+チュール

※サイズ：写真参照

※年齢：6ヶ月~12歳

※商品機能：子供用ベッド/独立した空間 /ゲームハウス



カバーだけ丸洗い可 広々サイズで、大人が一緒に入って遊ぶこともでき、家族みんなで楽しめます。

安全設計、組み立て簡単、コンパクト可、持ちやすい、室内室外でも使用できる、

使わない時もコンパクトで収納楽々。

お部屋のインテリアとしてもアクセントになります。

テント窓が付くので、通気性は優れます。

子供の独立した能力を向上させます。

誕生日パーティー、公園、ピクニック、裏庭のバーベキュー、遊び場、デイケア、学校、

カーニバル、睡眠、屋内または屋外のプレイのためのの幼児のおもちゃ！



※※注（他の人形など飾りものは付属して