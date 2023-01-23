『子供用テント キッズテント 3色 ティピー テント キッズ 折りたたみ シンプル 室内 コットンキャンパス 女の子 男の子 おもちゃテント 知育玩具 秘密基地【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 15時 18分に出品され03月26日 15時 18分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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※カラー ：写真参照
※材質：TCコットン、メッシュ、ポリエステル+チュール
※サイズ：写真参照
※年齢：6ヶ月~12歳
※商品機能：子供用ベッド/独立した空間 /ゲームハウス
カバーだけ丸洗い可 広々サイズで、大人が一緒に入って遊ぶこともでき、家族みんなで楽しめます。
安全設計、組み立て簡単、コンパクト可、持ちやすい、室内室外でも使用できる、
使わない時もコンパクトで収納楽々。
お部屋のインテリアとしてもアクセントになります。
テント窓が付くので、通気性は優れます。
子供の独立した能力を向上させます。
誕生日パーティー、公園、ピクニック、裏庭のバーベキュー、遊び場、デイケア、学校、
カーニバル、睡眠、屋内または屋外のプレイのためのの幼児のおもちゃ！
※※注（他の人形など飾りものは付属して
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396 入札履歴
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