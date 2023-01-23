『【予約販売】 スイカ苗 小太鼓西瓜【接木苗40ポット】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 10時 20分に出品され03月31日 10時 20分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【特性】
皮色は今までの小玉品種よりかなり濃緑で縞も大玉と同じ黒緑色の細縞です
肉質はシャリがあり硬く、日持ちも良い
果質は2.5〜2.8kgで従来の小玉よりやや大玉にしあがる
糖度は13度と大変安定しており食味も大変よい
熟期は7月収穫で交配後33日前後です
２番果以降も蔓もち良く、着果も良いため収量があがる
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落札価格8133円
493 入札履歴
終了
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