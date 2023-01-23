【予約販売】　スイカ苗　小太鼓西瓜【接木苗40ポット】【2025年度カレンダ】

商品情報

【特性】

皮色は今までの小玉品種よりかなり濃緑で縞も大玉と同じ黒緑色の細縞です

肉質はシャリがあり硬く、日持ちも良い

果質は2.5〜2.8kgで従来の小玉よりやや大玉にしあがる

糖度は13度と大変安定しており食味も大変よい

熟期は7月収穫で交配後33日前後です

２番果以降も蔓もち良く、着果も良いため収量があがる