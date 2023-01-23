『ラ・クッションパンツII 女性用 LL ピンク【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 48分に出品され03月30日 15時 48分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アズワン ナビ助掲載商品
特徴
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨を高性能クッションでしっかり保護します。
クッションは洗濯できるのでいつも清潔に使用できます。
仕様
型番：3906女性用
サイズ：LL
色：ピンク
材質：パンツ本体／綿95％・ポリウレタン5％（ベア天竺）、クッション部分／ポリエステル100％（側地）・スチレン系エラストマー（中身）
洗濯方法：洗濯可／脱水可／乾燥機不可
ステッキ伸縮折りたたみ ブルー
¥ 8133
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¥ 8114
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ウェルチ・アレン iExaminer キット 11840-IEX 4580188630030
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¥ 8096
柴田科学 残留塩素測定器 080540-520 4589988652747
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¥ 8071
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¥ 8036
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¥ 8036
落札価格8133円
76 入札履歴
終了
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