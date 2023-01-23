『1週間消臭・抗菌デオトイレ 取り替え品 飛び散らない消臭・抗菌サンド 4L×2袋【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 09時 23分に出品され03月29日 09時 23分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1週間消臭・抗菌デオトイレ 取り替え品 飛び散らない消臭・抗菌サンド 4L×2袋
【商品説明】
・システムトイレ
【サイズ】
高さ : 16.40 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 41.80 cm
重量 : 6.83 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8133円
85 入札履歴
終了
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