『1週間消臭・抗菌デオトイレ 取り替え品 飛び散らない消臭・抗菌サンド 4L×2袋【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 09時 23分に出品され03月29日 09時 23分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1週間消臭・抗菌デオトイレ 取り替え品 飛び散らない消臭・抗菌サンド 4L×2袋



【商品説明】

・システムトイレ



【サイズ】

高さ : 16.40 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 41.80 cm

重量 : 6.83 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。