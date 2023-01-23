『BOOMER BALL 犬 ボール おもちゃ 色違い 指定不可 8in 200mm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 19時 44分に出品され04月17日 19時 44分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BOOMER BALL 犬 ボール おもちゃ 色違い 指定不可 8in 200mm
【商品説明】
・サイズを考慮してください - 犬に拾われないように設計されたおもちゃです。犬が持てるサイズより大きめのボールを選んでください。
・ブーマーボールで運動不足の解消を図れます。
・ワンちゃんには破壊不可能 - ブーマーボールは究極のタフなおもちゃで、ボール好きでおもちゃを壊してしまうワンちゃんに最適です。
・追いかけっこと獲得 - 丈夫で耐久性のあるおもちゃを必要とする元気なワンちゃんに適しています。
・高品質 - この信じられないほど丈夫なボールはポリエチレン製で、ほとんどの犬がボールに穴を開けたり、ボロボロにしたりすることができません。
【サイズ】
高さ : 23.40 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 710.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8133円
641 入札履歴
終了
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