『ロイヤルカナン キャットフード ユリナリー S/O 4kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 11時 11分に出品され03月27日 11時 11分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロイヤルカナン キャットフード ユリナリー S/O 4kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.90 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 4.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8133円
293 入札履歴
終了
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