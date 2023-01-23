『ドリームメーカー ポータブルナビ用 シャークアンテナ「AN-MCXJM：ホワイト」【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 11時 47分に出品され03月27日 11時 47分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドリームメーカー ポータブルナビ用 シャークアンテナ「AN-MCXJM：ホワイト」



【商品説明】

・DreamMaker (ドリームメーカー） ポータブルナビ用 シャークアンテナ「AN-MCXJM：ホワイト」

・MMCX端子（オス）ケーブル長：約6M 【本体寸法】140×70×70ｍｍ

・【対応機種】PN909DT / PN909D / PN908A / PN908D / PN908E / PN906A / PN906D / PN906E / PN905A / PN903A / PN901AA



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。