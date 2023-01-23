『入園入学 5点セット 男の子 入園入学準備 レッスンバッグ シューズケース 巾着袋 子供 出発進行スーパーエクスプレス カラフルキャンディス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 22時 05分に出品され03月31日 22時 05分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
入園入学 5点セット 男の子 入園入学準備 レッスンバッグ シューズケース 巾着袋 子供 出発進行スーパーエクスプレス カラフルキャンディス
【商品説明】
・お客様のモニター設定やPCの機種、室内環境等により、色味に違いが発生してしまう場合もございます。商品は写真と異なる場合や同等品へ仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。
・サイズ:巾着・大:縦38.5cm × 横31cm、巾着・中:縦20cm × 横19.5cm × マチ12cm、巾着・小:縦17cm × 横12cm × マチ6cm
・マチ付きで2段のお弁当箱、箸やフォークケースも収納
・多くの園・学校の規定を満たす、安心サイズ
・素材:綿100%
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8133円
378 入札履歴
終了
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