『子供ドレス パーティードレス 七五三 入学式 演奏会 前ミニ丈 イブニングドレス 160 キッズ ピアノ発表会 ロングドレス 結婚式【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 01時 46分に出品され04月10日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,132円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品コート： zy3310
ウエディングドレスや高級ドレスを多く
ご覧いただいた方にはおわかり頂ける上質の子供ドレスです。
送料は、全国一律 無料
サイズ参考：
100サイズ バスト56CM ウエスト54CM 着丈75CM
110サイズ バスト60CM ウエスト58CM 着丈85CM
120サイズ バスト64CM ウエスト60CM 着丈95CM
130サイズ バスト68CM ウエスト62CM 着丈105CM
140サイズ バスト72CM ウエスト66CM 着丈115CM
150サイズ バスト76CM ウエスト69CM 着丈125CM
160サイズ バスト78CM ウエスト72CM 着丈135CM
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落札価格8132円
870 入札履歴
終了
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