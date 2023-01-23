子供ドレス パーティードレス 七五三 入学式 演奏会 前ミニ丈 イブニングドレス 160 キッズ ピアノ発表会 ロングドレス 結婚式【コストコ お買い得】

商品情報

商品コート： zy3310

ウエディングドレスや高級ドレスを多く

ご覧いただいた方にはおわかり頂ける上質の子供ドレスです。

送料は、全国一律 無料

サイズ参考：

100サイズ バスト56CM ウエスト54CM 着丈75CM

110サイズ バスト60CM ウエスト58CM 着丈85CM

120サイズ バスト64CM ウエスト60CM 着丈95CM

130サイズ バスト68CM ウエスト62CM 着丈105CM

140サイズ バスト72CM ウエスト66CM 着丈115CM

150サイズ バスト76CM ウエスト69CM 着丈125CM

160サイズ バスト78CM ウエスト72CM 着丈135CM