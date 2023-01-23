『API Freshwater Master Test Kit by API【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 02時 13分に出品され05月04日 02時 13分に終了予定です。即決価格は8,132円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名

API Freshwater Master Test Kit by API



JAN





型番





重量

540



梱包サイズ(L×W×H)

171 × 130 × 110



商品仕様





商品説明

Over 800 tests;Kit includes laminated color card， 4 test tubes and holding tray;Includes instruction booklet on how to correct unsafe water conditions



配送方法

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商品カテゴリ ショップ・スターボウ ペット用品 ペット用品、生き物 その他ペット用品、生き物

商品コード B000255NCI

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ API

Freshwater

Master

Test

Kit

by

API