『ポケットモンスター ポケモン オールスターズ みんなでゲット＆バトルゲーム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 54分に出品され03月23日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ポケットモンスター ポケモン オールスターズ みんなでゲット＆バトルゲーム



【商品説明】

・梱包サイズ:8×51×30cm

・生産国:ベトナム

・電池は使用しません



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 30.30 cm

奥行 : 51.20 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ポケットモンスター

ポケモン

オールスターズ

みんなでゲット＆バトルゲーム