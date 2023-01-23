『ポケットモンスター ポケモン オールスターズ みんなでゲット＆バトルゲーム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 54分に出品され03月23日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポケットモンスター ポケモン オールスターズ みんなでゲット＆バトルゲーム
【商品説明】
・梱包サイズ:8×51×30cm
・生産国:ベトナム
・電池は使用しません
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 30.30 cm
奥行 : 51.20 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8131円
298 入札履歴
終了
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