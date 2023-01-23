『わたしの街のぷち薬局 BOX商品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 14時 25分に出品され03月22日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
わたしの街のぷち薬局 BOX商品
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・(C)2020 RE-MENT
・内容物：フィギュア、ミニシート
・原産国：中国
・本体サイズ:H115mm×W70mm×D50mm
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8131円
369 入札履歴
終了
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