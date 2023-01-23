『新色3カラー登場♪ MOLAK 1day モラク 10枚入り 6箱 カラコン 宮脇咲良【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 20時 55分に出品され04月09日 20時 55分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 MOLAK 1day − モラク − 】



内容：1箱10枚入

装用期間：1日使い捨て

DIA(レンズ直径)：14.2mm

含水率：55%

PWR(パワー)：±0.00(度なし)、-0.50〜-6.00(0.25step)、-6.50〜-10.00(0.50step)

高度管理医療機器承認番号：22900BZX00118000

広告文責：インターオプチカル（TEL：0120-355-702）

製造販売元：PIA株式会社

区分：高度管理医療機器

製造国：大韓民国

※当店は改正薬事法に基づいた法令遵守体制を実践しています。

Ｌ「高度管理医療機器等販売業許可証」取得、

「管理者」資格を2名取得、

医療機器販売業の構造設備基準検査合格



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