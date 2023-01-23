『芋焼酎 25度 サントリー 本格焼酎 大隅 ＯＳＵＭＩ〈芋〉900ml × 1ケース / 12本 のし・ギフト・サンプル各種対応不可【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 09時 13分に出品され04月23日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円
容量/入数：900ml×12本
メーカー名：サントリー酒類株式会社
Alc度数 ： 25%
原材料 ：
蒸留方式 ：
麹 ：
備考 ：
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落札価格8131円
245 入札履歴
終了
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