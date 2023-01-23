『♪ 【REVI】ルヴィ 3Dフェイスローラー ＜マッサージ＞＜フェイスリフト＞＜360度3D＞＜揉み・つまみ＞【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 10時 18分に出品され03月13日 10時 18分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー 【REVI】ルヴィ
商品名 3Dフェイスローラー
内容量 REVI 3Dフェイスローラー 1個
商品説明
プロの美容マッサージを手軽に、揉み・つまみの感覚を体感できます。
顔、目の周り、ウエスト、脚、腕、首など360度自由にご使用いただけます。
※詳しくはメーカーのホームページをご覧ください。
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落札価格8131円
479 入札履歴
終了
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