『♪ 【REVI】ルヴィ 3Dフェイスローラー ＜マッサージ＞＜フェイスリフト＞＜360度3D＞＜揉み・つまみ＞【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 10時 18分に出品され03月13日 10時 18分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー 【REVI】ルヴィ

商品名 3Dフェイスローラー

内容量 REVI 3Dフェイスローラー 1個

商品説明

プロの美容マッサージを手軽に、揉み・つまみの感覚を体感できます。

顔、目の周り、ウエスト、脚、腕、首など360度自由にご使用いただけます。



※詳しくはメーカーのホームページをご覧ください。