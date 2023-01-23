『ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア コンディショナー ポンプ 400g×12個【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 10時 21分に出品され04月04日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア コンディショナー ポンプ 内容量 400g 商品説明 補修コンディショナーポンプ。輝き溢れるツヤ髪を実現する設計に。ダメージを受けた髪も内側まで濃密に補修し、一日中ツヤめく髪へ。

リッチゴールドセラム(保湿成分)を製品中60％配合。シアバター・アルガンオイル(補修成分)配合。

髪の外側だけでなく内側までしっかりケア出来る設計。

朝摘み果実とウォーターブロッサムを感じさせる香り。 使用方法 シャンプー後、適量を髪になじませてからすすぎ流してください。 成分 水、ステアリルアルコール、グリセリン、ジメチコン、ベヘントリモニウムクロリド、DPG、パラフィン、アモジメチコン、(C12-14)s-パレス-7、EDTA-2Na、セトリモニウムクロリド、PEG-7プロピルヘプチルエーテル、(C12-14)s-パレス-5、酢酸、PEG-180M、ホホバ種子油、酢酸トコフェロール、アルギニン、アルガニアスピノサ核油、シア脂、グルタミン酸、加水分解ヒアルロン酸、乳酸、ヒアルロン酸Na、クエン酸、フェノキシエタノール、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料、黄203、赤504、紫401 お問い合わせ先 ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社

東京都目黒区上目黒２−１−１中目黒ＧＴタワー

０１２０−５００−５１３ 商品カテゴリ クスリのアオキ ヤフー店 ヘアケア コスメ、美容、ヘアケア レディースヘアケア コンディショナー、リンス

JANコード/ISBNコード 4902111773889

商品コード 60000000006149