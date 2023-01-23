『ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア コンディショナー ポンプ 400g×12個【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 10時 21分に出品され04月04日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量は変更となる場合があります。ご了承ください。
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商品名
ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア コンディショナー ポンプ
内容量
400g
商品説明
補修コンディショナーポンプ。輝き溢れるツヤ髪を実現する設計に。ダメージを受けた髪も内側まで濃密に補修し、一日中ツヤめく髪へ。
リッチゴールドセラム(保湿成分)を製品中60％配合。シアバター・アルガンオイル(補修成分)配合。
髪の外側だけでなく内側までしっかりケア出来る設計。
朝摘み果実とウォーターブロッサムを感じさせる香り。
使用方法
シャンプー後、適量を髪になじませてからすすぎ流してください。
成分
水、ステアリルアルコール、グリセリン、ジメチコン、ベヘントリモニウムクロリド、DPG、パラフィン、アモジメチコン、(C12-14)s-パレス-7、EDTA-2Na、セトリモニウムクロリド、PEG-7プロピルヘプチルエーテル、(C12-14)s-パレス-5、酢酸、PEG-180M、ホホバ種子油、酢酸トコフェロール、アルギニン、アルガニアスピノサ核油、シア脂、グルタミン酸、加水分解ヒアルロン酸、乳酸、ヒアルロン酸Na、クエン酸、フェノキシエタノール、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料、黄203、赤504、紫401
お問い合わせ先
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社
東京都目黒区上目黒２−１−１中目黒ＧＴタワー
０１２０−５００−５１３
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4902111773889
商品コード
60000000006149
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落札価格8131円
183 入札履歴
終了
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