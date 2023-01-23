『彩かSAIKA アンティーク調 雨樋(あまどい) レインチェーン UumbrellaX20個連結 屋根にかけるフック付き CMI-122【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 20時 55分に出品され05月01日 20時 55分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

彩かSAIKA アンティーク調 雨樋(あまどい) レインチェーン UumbrellaX20個連結 屋根にかけるフック付き CMI-122



【商品説明】

・特性:商品の風合いを保つ為、若干弱めの錆止め加工となっておりますので、長い間雨風にさらせれると錆が出てくる場合がございます。 商品全体がアンティーク調のカラーリングなので錆も風合いとして楽しめます。

・生産国:中国

X00DHC2OHA

【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 29.50 cm

奥行 : 34.50 cm

重量 : 4.41 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。