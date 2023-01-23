『彩かSAIKA アンティーク調 雨樋(あまどい) レインチェーン UumbrellaX20個連結 屋根にかけるフック付き CMI-122【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 20時 55分に出品され05月01日 20時 55分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
彩かSAIKA アンティーク調 雨樋(あまどい) レインチェーン UumbrellaX20個連結 屋根にかけるフック付き CMI-122
【商品説明】
・特性:商品の風合いを保つ為、若干弱めの錆止め加工となっておりますので、長い間雨風にさらせれると錆が出てくる場合がございます。 商品全体がアンティーク調のカラーリングなので錆も風合いとして楽しめます。
・生産国:中国
X00DHC2OHA
【サイズ】
高さ : 10.30 cm
横幅 : 29.50 cm
奥行 : 34.50 cm
重量 : 4.41 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8131円
810 入札履歴
終了
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