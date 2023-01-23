『フラワースタンド ブロンズ FSA-K93BL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 07時 28分に出品され03月12日 07時 28分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フラワースタンド ブロンズ FSA-K93BL



【商品説明】

・サイズ: 正面幅90×奥行63×高さ62.5cm/棚数3段、棚幅20cm/自重(質量)3.4kg

・メーカー型番: FSA-K93BL

・仕様: アルミ製アルマイト仕上 最大使用質量 10kg×5ヶ所/1枚当り

X000KJLA9G

【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 89.00 cm

重量 : 3.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。