『ボルドー テラコッタ 50cm 1個セット TP-TM50TC 8051560052703 ガーデン プランター ポット 鉢 おしゃれ 店舗 園芸 インテリア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 17時 42分に出品され05月07日 17時 42分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 送料が別途実費かかるため【送料無料及び税込880円ではありません】送料はご注文後に追加

配送先が法人宛と個人宛で送料が変わります。

会社や店舗の場合は会社名や店舗名を必ず入れてください。

個人宛の送料の方が高くなります。

配送先が法人宛の場合は日曜・祝日の配送不可

配送時間の指定不可

夜間の配送不可（平日17頃までの配送）

配送先が個人宛の場合は日曜・祝日配送可能

配送時間の指定可能