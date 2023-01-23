『アニモンダ フォムファインステン シニア 鶏・牛・豚・子羊 猫用 100g×32個（保護ねこ支援）（83237）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 06分に出品され03月22日 01時 06分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 保護猫施設への寄付つき商品です。

フォムファインステンとは、ドイツ語で『最高級』という意味。

厳選された上質なお肉と食材を絶妙なレシピで組み合わせた、まさに『最高級』のフードです。

ライフステージに合わせたバラエティ豊富な味が魅力的です。

是非、猫ちゃんのお気に入りを見つけてください。



【寄付つき商品】この商品は、販売利益の100％が「保護猫施設ティアハイム小学校」の保護猫活動費に使われます。※ドネーション商品