『『錆喰いビスコ』Vol.2/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 03時 50分に出品され03月06日 03時 50分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品 番：VTXF-131発売日：2022年04月20日発売出荷目安：２〜５日種類:Blu-ray三方背ケース+デジパック仕様サビクイビスコボリューム２